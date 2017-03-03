03.03.2017 14:12:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Milli Kültür Şurası'nın açılışında konuşan Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan cuma namazı için Üsküdar'a geçti.

Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.