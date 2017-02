Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslamabad zirvesinin tarihi bir fırsat olduğuna inanıyorum'

28.02.2017 11:56:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Katılacağı İslamabad zirvesinin tarihi bir fırsat olduğuna inandığını belirten Erdoğan, 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın muazzam potansiyelini harekete geçirmek noktasında hala bazı sorunlarına karşılaştığını kabul etmemiz gerekiyor. Üye ülkeler arasındaki engelleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Ticareti serbestleştirilmesi yönünde önemli bir araç olan ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Katılacağı İslamabad zirvesinin tarihi bir fırsat olduğuna inandığını belirten Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın muazzam potansiyelini harekete geçirmek noktasında hala bazı sorunlarına karşılaştığını kabul etmemiz gerekiyor. Üye ülkeler arasındaki engelleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Ticareti serbestleştirilmesi yönünde önemli bir araç olan ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz " dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Ziyaret öncesi Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacağı zirve ile ilgili basın mensuplarına bilgi vererek, "Pakistan'ın evsahipliğinde gerçekleştirilecek 13'üncü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere İslamabad'a hareket edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle zirveye katılacak olan liderlerle ikili görüşme fırsatı bulacağım. Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın ilk kurucularındandır. Bölgesel işbirliği ve kalkınma çabalarını arttırmak amacıyla Pakistan ve İran ile birlikte 1985 yılında tesis tetiğimiz teşkilat, diğer dost ve kardeş ülkeleri iştiraki ile genişlemiştir. Bugün örgüt 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyon nüfusa hitap etmektedir. 10 kardeş ülkeyi de kapsamaktadır. Bu açıdan ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. İslamabad Zirvesi kritik gelişmelerin yaşandığı, tarihi nitelikteki olayların meydana geldiği bir dönemde icra ediliyor. Avrasya'nın dünya siyasi ve ticari ekonomik sahnesinde ağırlığının artmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz. İslamabad zirvesinin ana temasının 'bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması' oluşturuyor. Bölgesel refah ile ulaştırma, enerji, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu yöndeki çabalarımızın koordinasyonu ve sonuç odaklı eylemlere dönüştürülmesi noktasında teşkilat çok kıymeti bir platform oluşturuyor" dedi."Türkiye'deki projeler teşkilat üyesi ülkelerin ulaşım kapasitesini güçlendirdi"Türkiye'deki kalkınmanın teşkilat ülkelerini de güçlendirdiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye son dönemde hayata geçirdiği büyük projelerle teşkilatın kuvvetlendirilmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi projeler sadece ülkemizin değil aynı zamanda teşkilat üyesi ülkelerin de ulaşım kapasitesini güçlendirmiştir. 3'üncü Havalimanı gibi şu an inşası devam eden projelerimizin bu sürece ivme kazandıracağına inanıyorum. Batı Tiflis-Kars gibi tren hatlarının da ciddi katkısı olacaktır" diye konuştu."Üye ülkeler arasındaki engelleri bertaraf etmemiz gerekiyor""Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın muazzam potansiyelini harekete geçirmek noktasında hala bazı sorunlarla karşılaştığını kabul etmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Teşkilat bölgesinin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6.2 olmasına rağmen, dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Ayrıca teşkilat ticaret hacmi üye ülkelerin toplam dış ticaret rakamları içinde küçük bir yer işgal ediyor. Bu tabloyu değiştirmek için tüm ülkeler sorumluluk taşıyor. Bu açıdan İslamabad zirvesinin tarihi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Üye ülkeler arasındaki engelleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Ticareti serbestleştirilmesi yönünde önemli bir araç olan ticaret anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlaşmanın en geniş katılımla uygulamaya konulmasına özel önem veriyoruz. Zirve sırasında kabul edeceğimiz 2025 vizyon belgesini de bu hedeflere ulaşmak için yol haritası olarak görüyoruz. Teşkilatın etkinliğinin arttırılması, zirve kararlarının hayata geçirilmesi noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.