Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili gerek heyetler arası çalışma yemeğinde yaptıkları görüşmelerin her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olacağına inandığını vurgulayarak, "Bu görüşmem gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel bütün bölgesel sorunları; terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk ve siyasi noktada zaten Türkiye-İngiltere bu noktada müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak dayanışma halindeyiz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, bunun yanında savunma sanayiinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi, bunları görüşme fırsatını bulduk. Zaten biraz sonra da Sayın Başbakan ile yapacakları görüşmede, çalışmada bu konuyu çok daha farklı bir platforma da taşıyacaklar. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki Türkiye-İngiltere arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir. Özellikle ekonomik alanda da şuanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkmış olan ticaret hacmimizi ilk etapta 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef olarak kendimize belirledik. Kendilerine ben de teklif ettim ve bu adımı atalım dedik. Aramızda stratejik ortaklık konusu ki 2010 yılında bu adımı attık. Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte gelişerek devamı ve her iki ülke arasında aksamadan; her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları her iki ülkenin yetkilileri gerek bakanlar düzeyinde, gerekse başbakanlar düzeyinde sürdürülmesinin çok çok isabetli olacağına inanıyorum ve bu konuda da zaten mutabık kaldık" değerlendirmelerinde bulundu."Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmiş olması sevindirici"Türkiye ile İngiltere arasında işbirliği alanlarında, özellikle enerji alanında ciddi işbirlikleri yapmanın mümkün olacağını belirten Erdoğan, "Savunma sanayinde de ben işbirliğini birçok alandaki şuanda T-FX noktasında da proje çalışmasında atılacak adım bugün çok çok önemli. Bütün bunların yanında gerek İHA'larla atılacak adımlar bunları görüşme imkanını bulduk. Buradaki kararlılık bizleri özellikle mutlu etmiştir. Bir diğer adım, bir Türk firmasının İngiltere'de gerçekten çok çok önemli bir ihaleyi kazanmak suratiyle orada botlar yapacak olması, bu da tabi önemli bir gelişme. Aynı zamanda Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmiş olması sevindirici. Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi manada mutlu edecektir. Ben Sayın Başbakanda bu azmi kararlılığı da gördüm. Bölgede Suriye, Irak bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu. Bunu aramızda değerlendirdik. Şimdi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Bir başka önemli adım özellikle de Somali meselesi, Kıbrıs meselesi. Çünkü malum üç garantör ülke Türkiye-İngiltere-Yunanistan, Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz ne gibi adımlar atabiliriz bunları aramızda görüşme fırsatını bulduk. Ben gerçekten gerek çalışma yemeğinde gerekse ikili görüşmede attığımız bu adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Sürekli olarak gerek istihbarat teşkilatlarımızın gerek savunma teşkilatlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmelerle bu sürecin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.May: "Türkiye ve Birleşik Krallık mevcut ilişkilerini daha da ileriye taşımalıdır"Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ise şunları kaydetti:"Davetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu görüşmeleri bugün sizlerle gerçekleştirebildik. Son derece faydalı görüşmeler oldu iki taraf arasında. Türkiye Birleşik Krallık'ın en eski dostlarından birisi ilişkilerimizin tarihine baktığınızda 400 yılı aşkın bir tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecekte de yapabileceğimiz ebette çok sayıda şey vardır bu köklü ilişkinin üzerine yeni aşamalar koymak isteriz. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız, büyük mücadele gösterdiniz Türkiye'nin bu demokrasiyi şimdide sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslar arası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok çok önemli. Hükümet zaten bunu sözünü vermiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanın ifade ettiği üzere bugün önemli konulara değindik. Kıbrıs konusunu ele aldık. Kıbrıs konusunda tabi ki bir taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda da DAEŞ'e karşı birlikte mücadelemiz söz konusu. Barışın koşullarını orada oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği alanında yoğunlaştırmak istiyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programının devreye alınmasıyla bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı zaten iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinden bahsetti. Bu konuyu ele aldık. Tabi ki her ikimizde mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma arzusundayız. Bunu da yaptığımız takdirde her iki ülkenin çıkarına olacağına inanıyoruz, her iki ülkeyi daha zengin, daha müreffeh kılacağına inanıyoruz. Ortak çalışma grubunu da oluşturacağız ki ticaret ilişkilerimiz daha derinlemesine ele alınabilsin. Dolayısıyla çok farklı konuları bugün ele aldık. Bu görüşmeler esnasında belki de tüm bunların altında yatan önemli nokta şu oldu; Türkiye ve Birleşik Krallık mevcut ilişkilerini daha da ileriye taşımalıdır ki bu ilişkilerin köklü geçmişinden bahsettim, gelecekte de bunlardan gerekli şekilde istifade edebilelim."