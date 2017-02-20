20.02.2017 11:11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar buluşmasına Kırşehirli muhtarlardan tam destek

Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz, muhtarların seçimle gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her biriminde Osmanlı Devletinde ise geleneğin tek temsilcileri olduğunu söyledi.

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Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz, muhtarların seçimle gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her biriminde Osmanlı Devletinde ise geleneğin tek temsilcileri olduğunu söyledi.Muhtar Yılmaz, "Muhtarlık, Osmanlı Devletinin sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçimle görev alan en alt birimi gibi gözükse de devletin temel taşıdır. Muhtar Mahallesinde, toplumda, bürokraside her alanda devletin ilk temsilcisidir."dedi.Kırşehir'de 14 mahalle muhtarının dernekleşmeye gittiğini anlatan Dernek Başkanı Cemalettin Yılmaz, "Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile dernekleşme yoluna gittik. 22.02.2016 tarihi itibari ile resmi olarak Kırşehir Muhtarlar Derneğini kurduk.14 Mahalle muhtarı ile birlikte yola çıktık. Muhtarların tamamı henüz derneğimize tam olarak kayıtlı değil, merkez mahalle muhtarlıkları ile birlikte ilçe ve köy muhtarlarının da derneğimize katılımları ile daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum."diye konuştu."Cumhurbaşkanının muhtarlar buluşmasına Kırşehirli muhtarlardan destek"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve muhtarların dinlendiği buluşmaya Kırşehir'de Muhtarların tam destek sunduğunu belirten Kırşehir Muhtaralar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz, yapılan buluşmayı ve verdikleri destek ile ilgili şunları söyledi:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, olması gerekeni yapıyor. Muhtarlar bir dönem çok geri plana düşmüştü. Cumhurbaşkanının hayata geçirdiği 'muhtarlar buluşması' muhtarların ve gelenekteki mahallelerin önem kazanmasını sağladı.Devletin en tepesi ile en alttaki birimin istişaresi çok önemli mahallenin talebini en iyi bilen muhtardır. Muhtarında devletin en tepe ismi ile istişaresi en doğru olanıdır. Muhtarlarla Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan buluşmalar devletin gelişimi açısından önemlidir. Buluşmaların İl merkezlerinde de Vali'nin ve yerel yetkililerin katılımları ile genişletilmesi gerekir.STK'lar ile birlikte bağımsız olan ve mahallesini en iyi tanıyan muhtarın göz ardı edilmemesi gelişim açısından tek şarttır. Cumhurbaşkanı dışından da Kırşehir'de muhtarlar kimseden beklenen ilgiliyi görmüyor. Kırşehirli idareciler de mahalle muhtarları ile birlikte bağlı oldukları mahalle sakinini onure edebilmeli. Cumhurbaşkanı tarafından 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü olarak ilan edilmesi ve Vali Necati Şentürk'ün de sunduğu destekle ilk kutlama yapıldı. Ancak yerel yöneticilerden kutlama programına katılım olmadı. Cumhurbaşkanının sahiplendiği ve geliştirdiği muhtarların toplantısına katılım olmaması da bizleri üzdü."