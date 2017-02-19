19.02.2017 22:54:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'daki toplu açılış ve miting programının ertelendiği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'daki toplu açılış ve miting programının ertelendiği bildirildi.AK Parti Bursa İl Başkanlığının daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'da toplu açılış ve miting yapacağı duyurulmuştu. İl Başkanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise programın ileri bir tarihe ertelendiği ve konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.