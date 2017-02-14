15.02.2017 02:06:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı: Kürtlere Fırat'ın doğusunda dokunmayacağız

New York Times muhabirine söyleşi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı İlknur Çevik, önemli açıklamalarda bulundu...

New York Times muhabirine söyleşi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlknur Çevik, Kürtleri Menbic ve Fırat'ın batısından çıkaracaklarını lakin Kürtlere Fırat'ın doğusunda ise dokunmayacaklarını belirtti.

Ajansların aktardığı bilgide; New York Times'ta Patrick Kingsley ile Tim Arango imzasıyla yayınlanan ‘Trump'a yönelik eleştirileri frenleyen Erdoğan daha sıcak ilişki arıyor” başlıklı bir analiz yazıda Suriye savaşına yönelik farklı bakış açıları ile bozulan Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu mercek altına alındı.

Ankara'nın, terörist olarak gördüğü Kürt gücü YPG'nin Washington tarafından desteklenmesinin verdiği rahatsızlığa, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin planlayıcısı gördüğü Gülen'in ABD tarafından kollanmasının eklendiğine atıfta bulunulan analizde, Trump'un Beyaz Saray'da koltuğu devralmasının ardından Ankara'nın bilhassa Suriye Kürtlerine yönelik politikalarda değişiklik umutlarının yeşerdiği dile getiriliyor.

Analiz haberde, Erdoğan'ın baş danışmanı İlnur Çevik'le Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan söyleşiye veriliyor ve Çevik'in “Trump döneminde yeni bir başlangıç için şanslarının bulunduğu” temennisine yer veriliyor.

Erdoğan'ın özellikle Obama dönemine ait “Rakka'yı özgürleştirmek için Kürtlerle çalışma”planının lağvedilerek yerine Suriyeli Arap milisler ve Türk birliklerinin tercih edilmesi isteğine dikkat çekilen haberde, yanısıra Türk yetkililerin Trump yönetiminin Fettullah Gülen ve destekçilerinin sınırdışı edilmesini destekleyeceği beklentisi içinde oldukları dile getiriliyor.

Ankara'dan bakıldığında görülenin “Trump'un Obama'nın Rakka saldırısı için Batı Kurdistan Kürtlerini silahlandırmaya dayalı planını durdurduğu” olduğunu dile getiren İlnur Çevik, Ankara'nın aldığı bilgilerin de bunu doğruladığını vurguluyor.

Ancak, haberde Washington'un kulis duyumcularının bu duruma daha fazla şüpheci yaklaştığı ve Türk yetkililerin, Amerika'nın Suriye politikalarında spesifik değişiklikler yapacağına yönelik umutlarını tümden kaybettikleri dile getiriliyor.

Trump yönetiminden, Washington'un Suriye Kürtleri politikasında köklü değişiklikler beklediklerini belirten Çevik, Suriyeli Kürtlerin PKK ile arasına mesafe koyması halinde ilişkilerin normalleşebileceğini dile getirdi.

Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bir çeşit Kürt varlığını tolere edebileceğini dile getiren İlnur Çevik, ancak Fırat'ın batısında Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerde en ufak bir Kürt varlığını hiç bir şekilde kabul etmeyeceklerine dikkat çekiyor.

Kürtleri Menbiç'ten ve Fırat'ın batısından çıkartacaklarını belirten Çevik, “Kürtlere Fırat'ın doğusunda ise dokunmayacaklarını” vurguluyor.

Suriye Kürtlerinin, Kurdistan İşçi Partisi (PKK) ile aralarına mesafe koymalarının onlar için son derece önemli olacağını vurgulayan Çevik, Türkiye'nin Kurdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile yıllardır son derece olumlu ilişkiler içerisinde bulunduğuna atıfta bulunarak, PYD'yi kastederek “Bir diğer Barzani olamazlar mı?” sorusunu yöneltiyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder