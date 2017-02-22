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22.02.2017 20:33:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif akşam yemeğinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif akşam yemeğinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
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