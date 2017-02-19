19.02.2017 13:15:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hava yolu ile Gaziantep'te geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hava yolu ile Gaziantep'te geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanılığı uçağı saat 12.20'de Gaziantep Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanını, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür karşıladı.Gaziantepspor kafilesi de karşılyamada yer aldıTürkiye Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçından dönen Gaziantepspor kafilesi, havalimanında bekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bir süre kulüp yönetici ve oyuncuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek, Erdoğan ile birlikte havalimanından ayrıldı.Erdoğan, havalimanının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için alana geçti.Gaziantep programı için kentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı.