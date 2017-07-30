30.07.2017 11:51:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün buraya sızmasına izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatındaki değişimle ilgili kriterleri açıklarken, FETÖ'nün sızma girişimlerine karşı da uyarılarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MKYK'da, teşkilatlar, partinin yurt dışı temsilcikleri ile partinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri üzerinde duruldu.

BELDE TEŞKİLATLARI İÇİN KONGREYE GEREK YOK

Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş kongreler hakkında bilgi verdi. Belde teşkilatları için kongreye gerek olmadığını belirten Ataş, bunların atama ile yapılacağını söyledi. Ataş, daha sonra ilçe, ondan sonra da il kongrelerinin yapılacağı bilgisini verdi.

Bu takvime göre il kongrelerinin tamamlanması ocak ya da şubat aylarını bulacak.

MİLLETİN İSTEDİĞİ DEĞİŞİM GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda , teşkilat kongreleri sırasında yorulan, ayak uyduramayan, başarısız olanlar ile yollarına ayıracaklarını belirterek, "Bu değişim ve dönüşümü millet istiyor bizden. Milletin bu isteğini yerine getirip gerekli değişiklikleri yapacağız. Ancak içlerinde başarılı olan teşkilatlarımız da var. Onlarla yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DEĞİŞİMDE KRİTERLER NELER?

Erdoğan, kadrolar oluşturulurken genel prensip ve ilkelere göre hareket hareket edilmesini gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan teşkilatlardaki yenilenme kriterlerini "Uyum ve denge ilkesine dikkat edinilmesi, geleceğe dönük olarak başarılı olması, 2019 seçimlerine de partiyi başarıya götürecek hedefe odaklanacak, bunu başaracak, kadrolar oluşturulması" şeklinde sıraladı.

"FETÖ'NÜN TEŞKİLATLARA SIZMASINA HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYİN"

FETÖ uyarısı da yapan Erdoğan, "Teşkilat yönetimlerine getirilecek isimlerle ilgili çok titiz bir FETÖ incelemesi yapılsın. Kriptolara dikkat edilsin. Güvenlik soruşturmaları yapılaca. Hiçbir şekilde teşkilata sızmalarına izin verilmemesi" ikazında bulundu. MKYK üyeleri de kongreler yapılırken seçimlerde yerel ve bölgesel dengelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.