Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.'