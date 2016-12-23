23.12.2016 15:55:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.'