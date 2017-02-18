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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elazığ'da 14 yılda 12 katrilyon yatırım yaptık'
18.02.2017 15:11:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elazığ'da 14 yılda 12 katrilyon yatırım yaptık'

Elazığ'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente 14 yılda yaklaşık 12 katrilyon yatırım yaptıklarını belirterek, bugün de tamamlanan 963 milyon TL kamu yatırımları ile 250 milyon dolarlık bir özel sektör yatırımlarını hizmete açtıklarını vurguladı. Erdoğan, kentin 750 bin nüfusunu aşması durumunda büyükşehir yapılacağını kaydetti.

Elazığ'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente 14 yılda yaklaşık 12 katrilyon yatırım yaptıklarını belirterek, bugün de tamamlanan 963 milyon TL kamu yatırımları ile 250 milyon dolarlık bir özel sektör yatırımlarını hizmete açtıklarını vurguladı. Erdoğan, kentin 750 bin nüfusunu aşması durumunda büyükşehir yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Elazığ'da, İstasyon Meydanı'nda toplanan onbinlerce kişiye hitaben konuştu. Erdoğan, 14 yılda Elazığ'a yaklaşık 12 katrilyon yatırım yaptıklarını belirterek, "Bugün de Elazığ'da yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 963 milyon TL kamu yatırımları ile 250 milyon dolarlık bir özel sektör yatırımını hizmete açıyoruz. Eğitimde 211 yeni derslik, 4 adet 600 öğrenci kapasiteli pansiyon, 2 spor salonu, 2 yemekhane, üniversitemizin kapalı spor salonunu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasını tamamladık. Değerli kardeşlerim stadınız kullanılamaz hale geldi, eskidi. Bakanlığımız yeni stadyum ile ilgili projeyi hazırladı. Bu çevresi itibariyle alışveriş merkezi özelliği taşıyan bir stadyum iç kısmıyla da stadyum hizmetini veren yapıda. Aynı zamanda kulübün kendi ihtiyacını da gidersin diye yapılıyor. Yakında ihalesi yapılacak. Ve inşaatını Gençlik ve Spor Bakanlığımız yürütecek. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. Gerçekten projeyi gördüm ve beğendim. Güzel bir proje olmuş. İçini boş bırakmayacaksınız. Maça girdiğiniz zaman para vereceksiniz. Bedava girmek yok" dedi.

"Şehir Hastanesinin inşaatı sürüyor"

Sağlık alanında Karakoçan ve Maden Devlet Hastanelerinin yapıldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası, ilçelerimizde aile sağlığı merkezleri yapıldı. 1040 yataklı Elazığ Şehir Hastanesinin inşaatı sürüyor. TOKİ 484 konutu, alt yapısı ve çevre düzenlemeleriyle tamamladı. Böylece TOKİ'nin konut sayısı 8 bini aşmış oldu. AFAD 168 afet konutunun inşaatını bitirdi. Ulaştırma Bakanlığımız Elazığ-Maden yolu ile çeşitli yol köprü ve üst geçit inşaatlarını tamamladı. Elazığ'daki bölünmüş yol uzunluğu 355 kilometreye ulaştı. Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin inşaatı hızla sürüyor. Önümüzdeki yıl onun da açılışını yapacağız. Malatya-Elazığ, Elazığ-Diyarbakır hızlı tren hatları proje çalışmasına başlandı. Enerji bakanlığımız enerji üretim hatları, bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu eserlerin resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Belediyelerimiz hamdolsun güzel hizmetler yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Elazığ'ın güneş enerjisi başta olmak üzere diğer alanlarda da önemli potansiyeli var" diye konuştu.

"750 bin nüfusunu aşarsanız Elazığ büyükşehir olur"

Miting alanını dolduran "Elazığ büyükşehir olmak ister mi?" diye soran ve "Evet" yanıtı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama burada bir şart var. Şart 750 bini nüfus olarak aşmak gerekiyor. Şuanda Elazığ'ın nüfusu 650 bin, 100 bin açık var. 100 bini tamamlamaya var mısınız? Eğer 750 bini Elazığ yakalarsa oldu büyükşehir. 2019'a fazla kalmadı. 2019 Kasım'ında seçimler var. Eğer nüfus oraya ulaşırsa Elazığ'da büyükşehir olur" diye konuştu.
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