23.12.2016 15:46:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dikkat ederseniz son yıllarda artan sal

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik.'