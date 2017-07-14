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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
14.07.2017 16:31:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 temmuz Paneli'nde yaptığı konuşmada, 'Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları?' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tarihi kıyama fiilen iştirak eden, kalbiyle ve dualarıyla destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin her köşesinde ülkesini, milletini korumak için 29 gece boyunca demokrasi nöbeti tutan milyonların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.. Az önce yüz binin üzerinde indirilmiş hatmi şeriflerin duasını yaptık ve şehitlerimizi unutmadık.

15 TEMMUZ DÜNYADA BİR İLK

Milletleri millet yapan semboller 15 Temmuz gibi karanlığa ve karanlığın aydınlığa döndüğü kanlı saldırının sinelerde söndürüldüğü zaferle sona erdirdiği hadiselerden ortaya çeker.Milletimiz tankların önünden kaçmak bir yana üzerine üzerine gitti. Silahları görünce darbecilerin yakalarına yapıştı. Bomba yağdıran helikopterlere baş kaldırıp, darbecilerin planlarını bozdu. 15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde bir ilk.

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Utanmadan "Amerika bana müsaade ederse Türkiye giderim" dedi. Seni ben çağırdım, gelmedin. Buraya gelince ne olacağını biliyorsun. Bütün bunlara hiç acımadan adımı atanları biz millet olarak affetmeyeceğiz. İnanıyorum ki Allah bütün bu şehitlerimizin hesabını da intikamını da soracaktır ve alacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAYATI YALAN

15 Temmuz Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi örtülü darbe değil. Kılıçdaroğlu örtülü darbeyi Bakırköy Beleiye Başkanı'nın evinden izledi. Nasıl örtülü darbeyse. Gel VIP'e orada sor, tankların çekildiğini öğren, iş tuttuğu tanklar oradan çekildi, oradan belediye başkanının evine gitti. Neymiş oteller kapalı olduğu için otellerde yer bulamadı beyefendi. Örtülü darbe, kahve, çay birada onlar bir tarafta örtülü darbeyi izliyor. Hayatı yalan! Hayatı yalan! Bunlarda dürüstlük yok. Hiçbir zaman doğru konuşmadı bunlar ve doğru olmadı. Bu Türkiye'nin daha önce gördüğü 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat'tan çok farklı bir darbe girişimiydi.

BATI ÖNCE BUNU SORSUN

Darbecilerin gösterdiği vahşet ve dökülen kan hainlerin asıl planını ortaya koymuştur. O gece vatandaşlarımızdan 250 kişi şehit olurken darbecilerden 35 kişi ölmüştür. Türkiye hukuk devleti olmasaydı şu andaki hainler cezaevinde değil rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu. Batı, ikide bir bize gelip soruyorsunuz. İşte bu kadar kişi cezaevinde yatıyor, bu sayılar nedir? Bunu soracağına darbecilerden kaç kişi öldü veya öldürüldü bunu sorsana! Benim 250 kardeşim şehit oldu, darbecilerden 35 kişi öldü.

DEVLET Mİ BESLEYECEK BUNLARI

Diyorlar ki bu kadar kişi işinden oldu, ne olacak onlara? Gitsin özel sektörde çalışsınlar bize ne, devlet mi besleyecek bunları? Bunları devlet besledi gelip devlete ihanet ettiler. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.


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