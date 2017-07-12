SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: Siz kim adalet kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: Siz kim adalet kim?
12.07.2017 17:06:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: Siz kim adalet kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, 'Siz kim adalet kim? Verdiğiniz örneklerinizin hiçbiri ağzınıza yakışmıyor. FETÖ'cüler için yürüyenler, tüm şehitlerimiz için tek damla gözyaşı dökmüşler midir?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz ile ilgili yapılan bu kitap. Çok çok önemlidir. Bu kitap için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum.

15 Temmuz milli sembollerimizden biridir. 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor.

Mevlana hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Hasta dediler, cezaevinden çıkmalı diyenler Mardin eski belediye başkanı bir baktık gayet iyi yürüyor. Bunlar şehitlerimizin katilleri. Onlar terör örgütleriyle kol kola girebilir. Onlar hainlerle kucaklaşabilir. Biz bunu yapmadık yapmayacağız.

Biz elinde silah olan her teröristi öldürmeye ant içtik. 15 Temmuz günü CHP genel başkanı kaçacağına darbeye direnseydi. Bugünkü yürüyüşü bir şekilde anlardık ama bunlar teröristlerle kol kola yürüdüler.

Havalimanından Bakırköy belediye başkanına evine kaçan bu şahıs değil miydi?

Biz milletimizin yanına indik. Orada atamalarımızı da yaptık. Başbakanımızla sürekli koordineli bir şekilde görüştük. 16 saatte bu işi bitirdik.

Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. Kılıçdaroğlu dağın arkasına saklandı.

Batı konuşuyor. G20 zirvesi yaptık. Hamburg'u yakıp yıktılar. 25 gün yürüdüler. Bunların kılına zarar gelmesin diye hükümetimiz gece gündüz çalıştı. Demokrasinin garantisi AK Parti iktidarıdır.

Bunların bir önceki partilerinin iktidar olduğu vakitte Merve Kavakçı kardeşimizi dışarı çıkartın diyen öteki tarafa gitmiş zata alkış tutanları biliyoruz.

Sokak sokak diyenlerin yarın öbür gün sokağa çıkamaz hale gelir. Bunu böyle bilsin. Sokakta aranan adaletin adı: İntikamdır. Bunun sonu da vandallıktır.

Kendi adamlarınızı adalet bakanlığına dolduran sizin partinizin bakanı değil miydi?

Azeri kardeşlerimizi sovyet askerlerine teslim ettiklerini unutmadık. Bu partinin rahmetli Menderes'i nasıl ölüme götürdüğünü unutmadık. 28 Şubat'ta bunların yaptıklarını unutmadık.

Bu zattan önceki genel başkanın partimizin kapatılması esnasında "Ankara'da da hakimler varmış" diyen bunlardı.

Siz kim adalet kim? Verdiğiniz örneklerinizin hiçbiri ağzınıza yakışmıyor. FETÖ'cüler için yürüyenler, tüm şehitlerimiz için tek damla gözyaşı dökmüşler midir?

Teröristler için 450 km yürüyenler, şehitler için 4.5 dakikalarını ayırıp bir Fatiha okudular mı?

Utanmadan, arlanmadan yaptıkları yürüyüşü 15 Temmuz kıyamıyla bir tutmaya çalışıyorlar. Yenikapı için sana davet gönderdiğimde son ana kadar gelmeyeceğini söyledin.

Ondan sonra da 7 Ağustos buluşmasıyla ilgili olumsuz şeyler söyledin. Oradaki hava sana uygun değildi çünkü.

15 Temmuz'u televizyon karşısında karşıladıkları için bu ruhu hiçbir zaman anlayamayacaklar.

Çanakkale şehitlerimiz neyse 15 Temmuz şehitlerimiz de odur. Tüm dünyanın gördüğü darbeyi bir tek CHP genel başkanı ve avanesi farkına varamamıştır.

CHP genel başkanının söylediği sözler şehitlerimize saygısızlıktır. Gazi Meclisimize, yargıya, hükümetimize saygısızlıktır.

CHP genel başkanının söylediği sözlere kimler destek veriyor? Kandil buna destek veriyor. Kalkıp bunu alkışlayanlar da terör örgütleridir.

Ülkemize düşman olan her kesim CHP'nin yanında yer alıyor. Mahkemelerimiz FETÖ'cülere gerekli cezayı verene kadar bu mahkemeler devam edecek.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bu Kılıçdaroğlu bunu bile anlamadı. Diyor ki bu terör örgütünün simgesidir. Yahu terör örgütü tek devlet der mi? Öğrenecek. Dinleye dinleye öğrenecek.

Bunlar malum paçavralarla poz veriyorlar. Diyorlar ki hans, gerorge falan içeridekiler çıksın diyorlar. Biz sizden bir şey istediğimiz zaman yargı var diyorsunuz. Bizde de yargı var.

Alparslanların, Süleyman Şah'ların, Osman Gazilerin, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Mustafa Kemal'lerin torunları sizi bekliyor olacak.

FETÖ'cülerin hapishanelerdeki akıbetlerine, Kandil'deki teröristlerin sonlarına hazırsanız buyrun gelin.

Vatanımıza parçalamak isteyenlere milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun.

Şehitlerimize mahcup olmaktansa kara toprağa girmeyi tercih ederiz. Mesele Suriye, Irak, Katar değildir. Mesele Türkiye'dir.

Oldu bittilere boyun eğmiyor, kendi planlarımızı devreye sokuyoruz.


    YORUM YAZ
Nabil Ghilas Göztepe'de
Nabil Ghilas Göztepe'de
Göztepe, son olarak Gaziantepspor forması giyen Nabil Ghilas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
12.07.2017 17:19:27
Suikast hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
Suikast hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
Diyarbakır'da, PKK'nın dağ kadrosundan kente suikast tarzı eylem yapmak üzere geldikleri değerlendirilen 3 terörist yakalandı. Teröristlerin kaldığı evde yapılan aramada 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet AK 47 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
12.07.2017 17:18:09
İstanbul'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
İstanbul'da toplu taşıma 2 gün ücretsiz
Kadir Topbaş, 15 Temmuz Şehitlerinin isminin yaşatılması için yapılan 15 Temmuz Zafer Anıtının şantiyesini gezdi. Zafer Anıtında açıklamalarda bulunan Başkan Topbaş, ''15 Temmuz 06.00'dan 17 Temmuz 06.00'a kadar toplu taşımaların ücretsiz olacak'' dedi.
12.07.2017 17:17:23
Ağrı’da lüks araçla taksi hizmeti
Ağrı’da lüks araçla taksi hizmeti
Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.
12.07.2017 17:10:21
Vukovic Konyaspor'dan ayrıldı
Vukovic Konyaspor'dan ayrıldı
Atiker Konyaspor'dan ayrılarak Olympiakos'da forma giyecek olan savunma oyuncusu Jagos Vukovic, Konya'ya veda etti.
12.07.2017 17:04:38
Otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil kağıt gibi ezildi
Gaziantep'te aşırı hızlı seyreden otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyonun altına girdi. Kazada kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, asker olduğu sanılan sürücünün fabrika işçisi olduğu ortaya çıktı
12.07.2017 17:04:03
Bakan Elvan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Bakan Elvan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Milli Birlik ve Beraberlik Günü' kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’deki kabrini ziyaret etti.
12.07.2017 17:02:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
O kentte 150 bin kişi sağlık hizmeti alamıyor
O kentte 150 bin kişi sağlık hizmeti alamıyor
Suriye'de Rusya'yı sarsan suikast
Suriye'de Rusya'yı sarsan suikast
‘Eve kavuşmanın huzuru…’
‘Eve kavuşmanın huzuru…’
İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Erdoğan: Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse...
Suriyeli kadını ve bebeğini öldüren katillerin ifadelerinden yeni ayrıntılar!
Suriyeli kadını ve bebeğini öldüren katillerin ifadelerinden yeni ayrıntılar!
Konya'da villaya IŞİD baskını! Ölü ve yaralılar var!
Konya'da villaya IŞİD baskını! Ölü ve yaralılar var!
Teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
Teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
Tam 15 ülkede 'WhatsApp' operasyonu yapıldı! Çok sayıda gözaltı var...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
15 Temmuz'da saldıracaklardı! 31 IŞİD'li yakalandı!
15 Temmuz'da saldıracaklardı! 31 IŞİD'li yakalandı!
Arka Sokaklar'ın 'Suat'ı diziden ayrıldı
Arka Sokaklar'ın 'Suat'ı diziden ayrıldı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri...
Çavuşoğlu: Rumların saçma talepleri...
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
2 kritik bölgeye hava harekatı! Hepsi öldürüldü
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!
Afrin'de neler oluyor? Sınırın Türkiye tarafında hareketlilik var!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları