12.07.2017 17:06:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış: Siz kim adalet kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, 'Siz kim adalet kim? Verdiğiniz örneklerinizin hiçbiri ağzınıza yakışmıyor. FETÖ'cüler için yürüyenler, tüm şehitlerimiz için tek damla gözyaşı dökmüşler midir?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz ile ilgili yapılan bu kitap. Çok çok önemlidir. Bu kitap için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum.

15 Temmuz milli sembollerimizden biridir. 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor.

Mevlana hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Hasta dediler, cezaevinden çıkmalı diyenler Mardin eski belediye başkanı bir baktık gayet iyi yürüyor. Bunlar şehitlerimizin katilleri. Onlar terör örgütleriyle kol kola girebilir. Onlar hainlerle kucaklaşabilir. Biz bunu yapmadık yapmayacağız.

Biz elinde silah olan her teröristi öldürmeye ant içtik. 15 Temmuz günü CHP genel başkanı kaçacağına darbeye direnseydi. Bugünkü yürüyüşü bir şekilde anlardık ama bunlar teröristlerle kol kola yürüdüler.

Havalimanından Bakırköy belediye başkanına evine kaçan bu şahıs değil miydi?

Biz milletimizin yanına indik. Orada atamalarımızı da yaptık. Başbakanımızla sürekli koordineli bir şekilde görüştük. 16 saatte bu işi bitirdik.

Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. Kılıçdaroğlu dağın arkasına saklandı.

Batı konuşuyor. G20 zirvesi yaptık. Hamburg'u yakıp yıktılar. 25 gün yürüdüler. Bunların kılına zarar gelmesin diye hükümetimiz gece gündüz çalıştı. Demokrasinin garantisi AK Parti iktidarıdır.

Bunların bir önceki partilerinin iktidar olduğu vakitte Merve Kavakçı kardeşimizi dışarı çıkartın diyen öteki tarafa gitmiş zata alkış tutanları biliyoruz.

Sokak sokak diyenlerin yarın öbür gün sokağa çıkamaz hale gelir. Bunu böyle bilsin. Sokakta aranan adaletin adı: İntikamdır. Bunun sonu da vandallıktır.

Kendi adamlarınızı adalet bakanlığına dolduran sizin partinizin bakanı değil miydi?

Azeri kardeşlerimizi sovyet askerlerine teslim ettiklerini unutmadık. Bu partinin rahmetli Menderes'i nasıl ölüme götürdüğünü unutmadık. 28 Şubat'ta bunların yaptıklarını unutmadık.

Bu zattan önceki genel başkanın partimizin kapatılması esnasında "Ankara'da da hakimler varmış" diyen bunlardı.

Siz kim adalet kim? Verdiğiniz örneklerinizin hiçbiri ağzınıza yakışmıyor. FETÖ'cüler için yürüyenler, tüm şehitlerimiz için tek damla gözyaşı dökmüşler midir?

Teröristler için 450 km yürüyenler, şehitler için 4.5 dakikalarını ayırıp bir Fatiha okudular mı?

Utanmadan, arlanmadan yaptıkları yürüyüşü 15 Temmuz kıyamıyla bir tutmaya çalışıyorlar. Yenikapı için sana davet gönderdiğimde son ana kadar gelmeyeceğini söyledin.

Ondan sonra da 7 Ağustos buluşmasıyla ilgili olumsuz şeyler söyledin. Oradaki hava sana uygun değildi çünkü.

15 Temmuz'u televizyon karşısında karşıladıkları için bu ruhu hiçbir zaman anlayamayacaklar.

Çanakkale şehitlerimiz neyse 15 Temmuz şehitlerimiz de odur. Tüm dünyanın gördüğü darbeyi bir tek CHP genel başkanı ve avanesi farkına varamamıştır.

CHP genel başkanının söylediği sözler şehitlerimize saygısızlıktır. Gazi Meclisimize, yargıya, hükümetimize saygısızlıktır.

CHP genel başkanının söylediği sözlere kimler destek veriyor? Kandil buna destek veriyor. Kalkıp bunu alkışlayanlar da terör örgütleridir.

Ülkemize düşman olan her kesim CHP'nin yanında yer alıyor. Mahkemelerimiz FETÖ'cülere gerekli cezayı verene kadar bu mahkemeler devam edecek.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bu Kılıçdaroğlu bunu bile anlamadı. Diyor ki bu terör örgütünün simgesidir. Yahu terör örgütü tek devlet der mi? Öğrenecek. Dinleye dinleye öğrenecek.

Bunlar malum paçavralarla poz veriyorlar. Diyorlar ki hans, gerorge falan içeridekiler çıksın diyorlar. Biz sizden bir şey istediğimiz zaman yargı var diyorsunuz. Bizde de yargı var.

Alparslanların, Süleyman Şah'ların, Osman Gazilerin, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Mustafa Kemal'lerin torunları sizi bekliyor olacak.

FETÖ'cülerin hapishanelerdeki akıbetlerine, Kandil'deki teröristlerin sonlarına hazırsanız buyrun gelin.

Vatanımıza parçalamak isteyenlere milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun.

Şehitlerimize mahcup olmaktansa kara toprağa girmeyi tercih ederiz. Mesele Suriye, Irak, Katar değildir. Mesele Türkiye'dir.

Oldu bittilere boyun eğmiyor, kendi planlarımızı devreye sokuyoruz.