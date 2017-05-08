08.05.2017 20:21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macron'a tebrik telefonu

Erdoğan, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u telefonla arayarak, başarısından dolayı tebrik etti- Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ile Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı görevi için seçilmiş olan Macron'u telefonla arayarak, başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti.

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladı. Erdoğan ve Macron'un ilerleyen süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.