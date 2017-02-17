17.02.2017 19:48:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Toplu temel atma ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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Toplu temel atma ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Mehter Bandosu eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile eşi Derya Erkoç, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayarak Başkan Erkoç'a Cumhurbaşkanlığı tabağı hediye etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'a özgü sim sırma ile işlenmiş Ulucamii tablosu hediye ederek teşekkür etti.