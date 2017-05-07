07.05.2017 23:52:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye gelerek tedavi gören tanıdığını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de özel bir hastaneye gelerek tedavi gören tanıdığını ziyaret etti.İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir hastaneye geldi. Burada tedavi gören bir yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat burada kaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.(Murat Solak/İHA)