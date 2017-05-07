07.05.2017 23:30:36
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir hastaneye geldi. Burada tedavi gören bir yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat burada kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de özel bir hastaneye gelerek tedavi gören tanıdığını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de özel bir hastaneye gelerek tedavi gören tanıdığını ziyaret etti.
İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şişli'de bulunan özel bir hastaneye geldi. Burada tedavi gören bir yakınını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat burada kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.