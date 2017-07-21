21.07.2017 16:04:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Almanya açıklaması!

Alman şirketleri için başlatılan bir soruşturma olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ekonomi bakanının, tamamen uluslararası yatırımcıları korkutmak için açıklama yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde Almanya ile son günlerde yaşanan tartışmalara değindi.

"Bazıları ticaretle siyaseti birbirine karıştırıyor" diyen Erdoğan, "Alman ekonomi bakanının tamamen yatırımcıları ürkütmek için yaptığı açıklamalarını kınıyorum. Bu siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terörle teröre buluşanlarla siyaset birbirine karıştırılmamalı. Ben soruyorum, şu ana kadar Alman şirketlerine başlattığımız bir soruşturma var mı? Şu ana kadar Alman şirketleri için başlattığımız hiçbir soruşturma yok. Alman siyasetçilere sesleniyorum. Bu tür durumlarla bizi korkutmaya gücünüz yetmez. Alman şirketlerin garantisi, güvencesi biziz. Çünkü biz kazan-kazan esasına göre onlarla bugüne kadar çalıştık. Ama şu anda olayı farklı bir mecraya çekmek niyetinde olanlar yanlış yolda ilerliyorlar. Bu iddia sadece uluslararası şirketlerin kafasını karıştırmaya yönelik. Esasen Alman şirketler ülkemizde en iyi çalıştığımız şirketlerden biridir. Alman şirketlerin üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları ortada" diye konuştu

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası şirketlere kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

'Serbest piyasa nedir bilmiyorlar'

"Dünyada serbest piyasada diye bir şey var. Ama demekki bunlar bunu da bilmiyorlar" eleştirisini yapan Erdoğan, "Yakaladıkları zenginlikle Türkiye'yi tehdit etmeye çalışıyorlar. Türkiye yabancı şirketlerle ilgili 'kara liste' veya benzeri bir çalışma yürüttüğünü söyleyenleri bunu ispata davet ediyorum" dedi.

Almanya Dışişleri tarafından yapılan ''Türkiye seyahat için tehlikeli'' ülke açıklamasını son derece yersiz bulduğunu bildiren Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayanlar hesap vermeli. Onlara orada verilen maddi destekleri ne ile izah edecekler. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa, şunu bilmeleri gerekiyor bizim yargılarımız onlarınkinden daha bağımsız. Biz bi çadır devleti bir kabile devleti değiliz"