04.05.2017 22:53:48
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov'u 6-4 yenerek altın madalya kazanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Demirtaş'ı kutladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Soner Demirtaş'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Demirtaş'a tebrik telgrafı gönderdi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov'u 6-4 yenerek altın madalya kazanmıştı.