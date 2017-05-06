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06.05.2017 16:36:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan karatecilere tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan karatecilere tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Yıldırım-Filip-Vlah ortak basın toplantısı
FETÖ/PDY davalarına bakan eski hakim gözaltına alındı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı sona erdi
İngiltere'den Bodrum'a direkt uçuş
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