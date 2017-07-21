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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması
21.07.2017 16:53:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman şirketleriyle ilgili herhangi bir soruşturma olmadığını belirterek 'Alman ekonomi bakanının beyanlarını şiddetle kınıyorum' dedi. Bunun kasıtlı bir söylem olduğunu belirten Erdoğan, 'Türkiye'yi karalamaya kimsenin gücü yetmez' dedi.

Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bazılarının siyasetle ticareti birbirine karıştırmakta ısrar ettiğini görüyoruz. Alman Ekonomi Bakanı'nın, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını buradna şiddetle kınıyorum. Ve bu asla siyasete siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Terörle, teröre bulaşanlarla siyaseti lütfen birbirine karıştırmayın.Ve ben MİT'i, İçişleri Bakanı'mı aradım ve kendilerine sordum. 'Şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız soruşturma araştırma var mı' Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur 'Hiçbir alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz soruşturma araştırma yoktur, hepsi yalandır.' Buradan Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Onların garantisi, güvencesi bizi. Biz kazan-kazan esasına göre çalıştık.

"BİZİ ÜRKÜTEMEZLER"

Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermelidir. Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara verilen maddi destekleri neyle izah edecekler? Elimizde tüm video kasetlerle, ekranlarda sürekli yayınlanan ve AB'nin yasak koymuş olduğu terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'yı kendi caddelerinde alman polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya bunu neyle izah edecek? Onun için Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi de asla ürkütemez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa, bizim yargımız onlardan daha bağımsızdır. Biz bir çadır devleti değiliz, biz bir kabile devleti de değiliz.

"SEYAHAT UYARISI YERSİZ"

Hasbel kader yakaladıkları zenginlikle tehdit etmeye kalkıyorlar. Türkiye'nin kara liste iddiasını ortaya atanları bunu ispata davet ediyorum. Diğer yandan yine Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan seyahat uyarısının, son derece yersiz ve kasıtlı bulduğumu belirtmek isterim. Ülkeler dedikodularla yönetilemez. İşte G-20 zirvesinde, Abe ile görüştüğünüzde sorun. Adım atarken adım başında polis vardı. Ama biz Antalya'da bir G-20 zirvesinde yaptık, her yönüyle dört dörtlük olduğunu ifade ettiler. Hala konuşuluyor, muhteşem bir G20.  Türkiye'ye kimse bu kara lekeleri çalamaz. Ama yargımızı da yönlendirmeye güçleri yetmez. Türkiye konusunda bu tür beyanlarda bulunan herkesi ilkelere saygı göstermeye davet ediyorum."


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