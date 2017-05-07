07.05.2017 22:48:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e taziye telefonu
Erdoğan, Abdullah Gül'ü telefonla arayarak, babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini ilettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak, babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini iletti.
Vefat haberinden müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet diledi.
Erdoğan'ın, yarın Ahmet Hamdi Gül için Kayseri'de kılınacak cenaze namazına da iştirak edeceği öğrenildi.