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09.02.2017 20:03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CIA Direktörü Mike Pompeo'yu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte kabul etti.
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