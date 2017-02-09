09.02.2017 22:24:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Başkanı Pompeo'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski senatör Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Uçağı sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına inen Pompeo'nun ilk durağı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği oldu. Buradan ayrıldıktan sonra MİT Müsteşarıyla görüşen CIA Başkanı Pompeo ardından Beştepe'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte kabul etti.Mike Pompeo'nın temaslarında PYD, El Bab, Rakka ve Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele başlıklarının ele alındığı tahmin ediliyor.