19.02.2017 15:34:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat Pazar günü Bursa'ya geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat Pazar günü Bursa'ya geliyor.Bursa'da yapılan hizmetleri taçlandırmak üzere Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da İstanbul-Bursa-İzmir arasındaki otoban projesinin Bursa ayağı olan 25 kilometrelik Gemlik-Bursa bölümünün de yer aldığı birçok hizmetin toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde vatandaşlara da seslenecek.AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ise, 26 Şubat'ta doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güzel doğum günü hediyesini Bursalılar olarak vereceklerini söyledi.