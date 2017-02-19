19.02.2017 15:15:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı

Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde konuşan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Burada bir sırrı açıklayacağım; Başbakan Yardımcısı Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim o dönemin Cumhurbaşkanı 'Olmaz' dedi'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar. Türkiye'de CHP'nin dediği gibi rejim değişmiyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor. Demokrasiyi güçlendiriyor. Ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı'nı seçme yetkisini tüm aracıları çıkartıp doğrudan millete veriyoruz. Yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.

''16 NİSAN YENİDEN DOĞUŞ OLACAK''

Gençler 16 Nisan sizin gününüz sizlere siyasetin yolunu açmayanlar 16 Nisan'da bunu görecekler. Ne diyorlardı çocuklarla bu iş olur mu? Olur olur bal gibi olur. 18 yaşındaki gence seçme hakkını veriyorsun da seçilmeyi niye vermiyorsun? Zor olan seçmektir seçilmek kolaydır. Dünyada bugün 18 yaş seçme ve seçilme yaşıdır. Ben gençlerime inanıyorum. Siz kendinizi 15 Temmuz'da ispat ettiniz.

Gençler, hanımlar, Gaziantep sandıkları patlatıyor muyuz? 16 Nisan akşamı gözüm Gaziantep sonuçlarında olacak ona göre. Allah'ın izniyle 16 Nisan yeniden bir doğuş olacak. İnşallah bu yeni bir dirilişin, ayağa kalkışın işareti olacak. Size güvenmeyenleri, size inanmayanları mahcup edecek bir neticeyi inşallah hep birlikte alacağız.

''BİR SIRRI AÇIKLAYACAĞIM''

Burada bir sırrı açıklayacağım; Başbakan Yardımcısı Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim o dönemin Cumhurbaşkanı 'Olmaz' dedi. 'Niye olmaz?' dedim? 'Olmaz' dedi. Yoksa dedim Mehmet Bey'in hanımını başörtülü zannediyor da onun için mi? Dedim ki 'Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil Amerikalıdır.' 'Yok ben istemiyorum' dedi. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedim. Böyle cins hareketlerle bir yere varılmaz. Bunlardan kurtulmak için bu adımı atıyoruz. Sonra Maliye Bakanı yaptım o ayrı bir konu.

Türkiye'nin içinden geçtiği nazik dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacı var. Terörle mücadelemizi neticeye ulaştırabilmemiz, bölgedeki mücadelelerden başarıyla çıkabilmemiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için sistemi değiştirmek zorundayız. Aksi takdirde gençlerimize 2052 ve 2071 vizyonları için yol açmamış oluruz."

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