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26.01.2017 21:09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Saat 19.15'te başlayan kabul yaklaşık 2 saat sürdü.
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