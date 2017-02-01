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01.02.2017 19:08:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Erdoğan-Yıldırım görüşmesi saat 19.30'da gerçekleştirilecek. Kabulün olağan görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.
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