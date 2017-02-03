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03.02.2017 15:34:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Bahreyn, 13-14 Şubat'ta Suudi Arabistan ve 14-15 Şubat'ta Katar'a ziyarette bulunacak.
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