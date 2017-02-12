12.02.2017 20:55:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bahreyn'in yanında olmayı sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 'Ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliğini güçlendirmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliğini güçlendirmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'e geldi. Temaslarına başlayan Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile ortak basın toplantısı düzenledi. Törende kendisine Şeyh İsa bin Salman Al Halife Madalyası tevdi edilen Erdoğan, Bahreyn Kralı'nın Ağustos ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, "En zor günümüzde yanımızda durarak gönlümüzde daimi bir taht kurmuştunuz. Bu defa bu dost toprakları heyetimle birlikte ziyaretimde Bahreyn'in en üst düzeydeki Şeyh İsa bin Salman Al Halife Madalyasıyla bizleri onurlandırıyorsunuz. Bu madalyayı hem Türk ve Bahreyn devletleri hem de Türk halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Dostluk ve kardeşliğimizin baki, işbirliğimizin daimi olmasını Rabi'mden niyaz ediyorum. Aynı irade ve kararlılığın sizlerde de mevcut olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde tamamladı:"Sevgili Peygamberimiz bir Hadis-i Şeriflerinde 'Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir' buyuruyor. İnşallah ortak gayretlerimizle Türkiye-Bahreyn kardeşliğini güçlendirmeye, farklı alanlarda kök salmaya devam edecektir. Türkiye hem iyi hem de kötü gününde Bahreyn'in yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin istikrarı, huzuru ve istikbali için el birliği ve güç birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum."