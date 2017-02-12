12.02.2017 19:12:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bahreyn'de resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bahreyn'de resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakhir Sarayı'nda Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı törenin ardından ile ikili görüşmeye geçti.Erdoğan'a Bahreyn'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik edecek.Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a ardından da Katar'a geçerek temaslarda bulunacak.