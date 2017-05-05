05.05.2017 23:38:41
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Taha Akgül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.