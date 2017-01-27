27.01.2017 22:15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ı kabul etti

Abed'i kabul etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Abed'i kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti.Kabulde ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.