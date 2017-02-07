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08.02.2017 02:14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. (ME-GD)
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