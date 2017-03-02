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Zonguldak'taki grizu faciasının 25. yılı
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine ilişkin, daha önce de bu tür engelleme çabaları olduğunu hatırlatarak, 'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi.' dedi.
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
Asya borsaları
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03.03.2017 09:31:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
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Kadın öğretmenlere FETÖ’den gözaltı kararı
Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
03.03.2017 09:27:52
Fenerbahçe Kayserispor'u farklı mağlup etti
Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, ligde 4-1 yenildiği Kayserispor'u 3-0 yenerek rövanşı aldı, yarı finale göz kırptı.
03.03.2017 00:09:42
Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nin Cenevre'deki Suriye görüşmelerini sabote ettiğini söyledi.
02.03.2017 23:53:27
Siirt merkezli 3 ilde PKK operasyonu
Siirt merkezli 3 ilde, PKK'ya yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı.
02.03.2017 23:28:35
Kalın: Almanya'nın kararı skandal
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da Adalet Bakanı Bozdağ'ın katılacağı toplantının iptal edilmesine sert tepki gösterdi.
02.03.2017 23:07:59
Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzında hisse başına değeri yüzde 51 prim yaptı.
02.03.2017 22:53:14
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.
02.03.2017 22:21:44
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
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