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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
28.02.2017 13:25:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

Bir grup AK Parti Gençlik Kolları üyesi, adliye önünde basın açıklaması yaparak darbecileri kınadı- AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Günay:- 'Demokrasimize, milli iradeye kimsenin operasyon çekmesine asla müsaade etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının görüldüğü Muğla'da, adliye önüne gelen bir grup AK Parti Gençlik Kolları üyesi, darbecileri kınadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen duruşmasına devam edildi.

Duruşmanın görüldüğü bina önüne gelen ancak güvenlik tedbirleri nedeniyle içeriye alınmayan AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup, Muğla Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Ellerinde, "We know the enemy (Düşmanı biliyoruz)", "Asım'ın nesli darbecileri yendi", "Allah var gam yok", "Vur vur inlesin Pensilvanya dinlesin", "Kiralık tank yok hain var" gibi pankartlar taşıyan grup üyeleri, attıkları sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi, darbecileri kınadı.

- "Millet hainlere geçit vermedi"

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay, terörist başı Fetullah Gülen'in, devletin içine sızmış hainleriyle 15 Temmuz'da "milletin iradesine operasyon çekmeye kalkıştığını" belirtti.

Milletin hainlere geçit vermediğini ve ihaneti asla unutmayacağını ifade eden Günay, "Bizler Türkiye'nin her yerinde görülmekte olan FETÖ davalarının takipçisiyiz. Hainlerin gözlerinin içine bakarak milletin kinini suratlarına vuracağız." diye konuştu.

Günay, içeride ve dışarıdaki tüm hainlerin aşağılık planlarının farkında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah'a andolsun ki bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak, nasıl 15 Temmuz'da fert fert meydanları sardıysak, bugün de tüm caddeleri saracak ve hain planları bozmak adına çalışacağız. Kardeşliğimizin, birliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Topraklarımızı kimseye bırakıp gitmeyeceğiz. Tüm teröristler yok olana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimize, milli iradeye kimsenin operasyon çekmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.




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