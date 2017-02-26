26.02.2017 15:35:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köşk girişinde yaş günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü girişinde AK Parti'li gençlerin yaş günü sürpriziyle karşılaştı. Aracından inerek gençlerin yanına gelen Erdoğan da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü girişinde AK Parti'li gençlerin yaş günü sürpriziyle karşılaştı. Aracından inerek gençlerin yanına gelen Erdoğan da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile yapacağı görüşme için Mabeyn Köşküne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'li gençler yaş günü sürprizi yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, köşk önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü pankart ve dövizlerle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da köşke girişi sırasında konvoyunu durdurarak aracından indi. Gençlerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra tekrar aracına binerek Mabeyn Köşküne girdi.