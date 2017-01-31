31.01.2017 21:54:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklama

Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri H.Ü'nün sosyal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiğini belirledi.

Serik ilçesinde sözleşmeli çalıştığı kurumun lojmanında yakalanan H.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.Ü, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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