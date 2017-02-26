26.02.2017 16:02:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü kutlaması

Vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a Kısıklı ve Mabeyn Köşkü'nde yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Kısıklı ve Mabeyn Köşkü'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi kabulünden dolayı öğleden sonra Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Burada, ellerinde çiçeklerle bekleyen vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Aracından inerek vatandaşların yanına giden Erdoğan, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bu arada, Erdoğan'ın evinin bulunduğu sokağa, "Güçlü bir Türkiye için evet, biz de varız. Doğum günün kutlu olsun." yazılı pankart ile fotoğrafının asıldığı görüldü.

Kısıklı'daki konutundan Mabeyn Köşkü'ne geçen Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri tarafından karşılandı.

"Rabbim seni ümmetin başından eksik etmesin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Reis" ve "Evet" yazan pankart ve dövizler taşıyan grup, zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan", "İşte ordu, işte komutan" ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aracından inerek grubun yanına gitti. Gruptakilerle tek tek tokalaşan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın köşke girişinin ardından gençlik kolları üyelerine Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal'ın, "40 hadiste anne baba" kitabı hediye edildi.