15.07.2017 21:19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi.

Erdoğan, anma töreni için kurulan platformdan eşi Emine Erdoğan ile birlikte halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, selamlamanın ardından şehit yakınları ve gazilerin oturduğu protokole geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.



Törene, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından bazı isimler de katılıyor.

ŞEHİTLER MAKAMI AÇILACAK

Törende, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesinin ardından 15 Temmuz belgeseli izlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları sonrası şehitlerin isimleri okunarak, saygı ışıkları yakılacak. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Şehitler Makamı'nın açılışını yapacak.

Törenin sonunda ülkede selaların okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla "demokrasi nöbeti" başlayacak.