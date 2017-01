29.01.2017 15:46:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri yemeğine telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de düzenlenen 15 Temmuz Gazileri yemeğine telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, gazilere seslendiği konuşmasında, "Referandum için başlatılan kampanyada sizleri özel gayrete davet ediyorum" dedi.15 Temmuz Gazileri, Taksim'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazilerin yemeğine telefon bağlantısıyla katıldı. Konuşmasına gazileri tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Bu vatan uğruna, bu millet uğruna, sizleri yaratan Allah yolunda vermiş olduğunuz mücadele için özellikle tebrik ediyorum. Sizler inanıyorum ki şehadet yolunda koştunuz, gazilik unvanıyla hayatınıza devam ediyorsunuz. Gazilik sizin en büyük şanınızdır. Bundan daha büyük bir şan bu dünyada yaşarken olmaz. Sizler buna eriştiniz, ulaştınız, inanıyorum ki en büyük mükafat. Kore şehitlerini gaziler yaşatıyor, Çanakkale şehitlerini aileleri yaşatıyor. Nesiller onları hala anıyor" dedi."Hedefimiz gençliğimizi daha idealist şekilde yetiştirmek"Ülkenin çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemin içerisinde bu vatanda biliyorsunuz ülkemizi sevenler var, milletimizi sevenler var. Birde ne yazık ki ülkemizin düşmanı, milletimizin düşmanları var. Sevgili gaziler şunu unutmayın; 40 yıllık siyasi yaşamım içerisinde 14 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde her zaman hedefim, gayem şu olmuştur. Acaba milletimizi muasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkaracağız? Milletimin her bir ferdine insanca yaşama imkanını nasıl sağlayacağız? Bugün Türkiye'de eğitimde 81 vilayetimizin tümünde üniversitelerimiz varsa hedefimiz gençliğimizi daha idealist şekilde yetiştirmek. Tek hedefimiz yetişecek neslin okuma yazma oranını yüzde 100'e ulaştırmaktır" diye konuştu."Çanakkale Köprüsü'nün adı 18 Mart Şehitler Köprüsü olacak"Konuşmasında sağlık alanında ve daha birçok alanda yapılan hizmetlere değinen Erdoğan, "Sağlıkta artık hastanesi olmayan ilimiz yok, ilçelerimize hastaneler yapılmaya başlandı. Artık şehir hastanelerini de açmaya başladık. İstiyoruz ki hasta vatandaşlarımız hastaneye gidince sürünmesin, ilaçlarını her eczaneden rahat alabilsin. Eksiklerimiz vardır. Açık ve net olarak da atılan adımlar ortadadır. Aynı şey tarımda var, aynı şey enerjide var. Tüm bunlarla beraber 25 havalimanı olan Türkiye'den 55 havalimanı olan ülkeye girdik. Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde ilk etabını açacağız. Bunun yanında yine attığımız adımlardan bir tanesi Çanakkale Köprüsü temeli atılacak. Onun adı da 18 Mart Şehitler Köprüsü adını alacak. Yapılan her şey vatanımız, milletimiz için ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmek için atılan adımlar. Bizler inanıyoruz ki bu yolda attığınız adımlarla bu milletin gönlünde güzel bir yere sahipsiniz. Sizleri bizler unutmayacağız, bu millet de unutmayacak. Sizler bu milletin gönlünde özel bir yere sahipsiniz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, konuşmasının sonunda gazilerden referandum kampanyasında özel bir gayret göstermelerini istedi. Bunun üzerine gaziler, "Yanınızdayız Cumhurbaşkanım. Bunun çalışmasına çoktan başladık" yanıtını verdi.