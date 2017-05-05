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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan küresel terör uyarısı
06.05.2017 05:58:13

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan küresel terör uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, terörün küresel barışa kast eden yapısına vurgu yaparak, 'Ankara ne kadar güvenli ise Moskova da Washington da Berlin de Paris de Londra da o kadar güvenlidir. Küresel terör bütün hakları tehdit ediyor. Küresel teröre karşı Türkiye ve Rusya'nın birlikte tedbirler alması, ABD ve AB'nin buna katkı sağlaması dünyaya barışı ve refahı getirebilecektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, terörün küresel barışa kast eden yapısına vurgu yaparak, "Ankara ne kadar güvenli ise Moskova da Washington da Berlin de Paris de Londra da o kadar güvenlidir. Küresel terör bütün hakları tehdit ediyor. Küresel teröre karşı Türkiye ve Rusya'nın birlikte tedbirler alması, ABD ve AB'nin buna katkı sağlaması dünyaya barışı ve refahı getirebilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Rusya Federasyonu Kumuk Türkleri'nin yerel gelenek ve kültürünün korunması amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu Özden Derneği'nin Başkanı Timur Porsukov ve Başkan Yardımcısı Rasul Khuseynovih'i makamında kabul etti. Ziyarette dernek adına Kumuk Türkleri ve Türk dünyasına hizmetlerden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı ve yardımcısı Topçu'ya hatıra olarak şilt takdim etti.

Özden Derneği'nin Rusya-Türkiye ilişkilerinde ve Rusya Federasyonu sınırları dahilindeki sivil toplum görevlerinde üstlendiği sorumluluğa değinen Topçu, "Derneğimiz Türkiye - Rusya ilişkilerinde bir köprü vazifesi gördü. Bu derneğimizin mensupları aynı zamanda Rusya'nın gelişmesine, kültürlerini ve geleneklerini koruyarak katkıda bulunan bir sivil toplum hareketidir. Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinden sonra Özden Derneği'nin mensuplarının krizin çözümüne yönelik göstermiş oldukları mücadeleyi yakinen biliyorum" şeklinde konuştu.

Özden Derneği'nin Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimin yumuşamasında aktif rol aldığını ifade eden Topçu, "Özden Derneği, Rusya Lideri Sayın Putin'e mektup yazdı. Duma'daki bütün milletvekillerine mektup gönderdiler. O mektuplarında 'Devletimiz olan Rusya Federasyonu'nun vatandaşları olarak, milyonlarca Türk ve Müslüman adına, Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'den ve değerli milletvekillerimizden rica ediyoruz; Rusya'nın güvenliği, özgürlüğü ve refahı bizim için çok önemli. Ama aynı zamanda, soy ve din bağımız olan, Rusya ile dostluğundan çok şey kazanılacak Türkiye Cumhuriyeti ile barışımız da çok önemli. Buz çerçevede bu krizin çözülmesini Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'den milletvekillerimizden rica ediyoruz' diye ciddi bir kamuoyu oluşturdular. Neticede kriz çok şükür çözüldü ve burada Kumuk Türkleri Özden Derneği'nin diğer Müslümanları da bir araya getirerek bu krizin çözülmesinde ciddi bir sivil toplum görevi yaptılar. Bunun için kendilerini tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Müslümanlar ve Türkler bulundukları ülkeye ve devlete asla ihanet etmezler" diyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman Kumuk Türkleri de vatanına ve devletine bağlı, radikalizmden uzak, kimlik ve geleneklerini muhafaza ederek Rusya'nın kalkınmasına ciddi katkıları olan Rusya vatandaşları olmuşlardır. Rusya vatandaşı Kumuk Türklerine Türkiye-Rusya ilişkilerine kattığı değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Rusya'daki bütün halkların güvenli, özgür ve refah içerisinde yaşamalarını diliyorum. Aynı şeyi dünyanın her yerinde yaşayan halklar için de temenni ediyorum. Ziyaretlerine tekrar teşekkür ediyorum."

Rusya ile ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışıyla işlediğini belirten Topçu "Bugün gelinen noktada Rusya'nın güvenliği, özgürlüğü, refahı, orada yaşayan Müslüman Türk toplumlarının üzerinde durduğu vazife gibidir. Aynı zamanda orada milyonların üzerinde bir sayıyla ifade edilen Türklerin ve Müslümanların Türkiye - Rusya ilişkilerinde çok önemli görevleri vardır. İlişkilerimiz her geçen gün de daha ileriye gitmektedir. İşte ileriye gidişte hem Türkiye'de yaşayan Rus asıllı Türkiye vatandaşı olanların, hem de Rusya Federasyonu'nda yaşayan Müslüman Türk unsurların ciddi bir katkısı vardır. Hem Türkiye hem Rusya bunu göz ardı etmiyor" ifadelerini kaydetti.

"Dünyanın barış içinde yaşaması Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı"

Türkiye-Rusya ilişkilerinin küresel düzlemde önemine vurgu yapan Topçu, "İlişkilerimiz sadece iki ülkenin menfaatine değil; Asya'nın, Afrika'nın, Balkanlar'ın, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun menfaatinedir. Hatta bundan Amerika Birleşik Devletleri de büyük fayda görür. Kısacası bu iyi ilişkiler dünyada refahın, özgürlüğün menfaatinedir. Onun için dünyanın barış içerisinde yaşaması, dünyanın merkezinde olan iki büyük devlet Türkiye ve Rusya ilişkilerinin ileri seviyelere taşınmasıyla doğrudan ilişkili olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

"Küresel teröre karşı birlikte olmalıyız"

Terörün küresel barışa kast eden yapısına vurgu yapan Topçu, "Dünya için bugün en büyük tehlike otoriteleri zaafa uğratan ve halkların güvenliğine kast eden küresel terördür. Yani Ankara ne kadar güvenli ise Moskova da Washington da Berlin de Paris de Londra da o kadar güvenlidir. Küresel terör bütün hakları tehdit ediyor. Küresel teröre karşı Türkiye ve Rusya'nın birlikte tedbirler alması, ABD ve AB'nin buna katkı sağlaması dünyaya barışı ve refahı getirebilecektir. Türkiye şu anda küresel terörün başlıca aktörlerinden olan PKK/PYD, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerle amansız bir mücadele vermektedir. Bu yolda uzun bir mesafeyi kat etmiş durumdadır. Biz dostlarımıza bu mücadelede bizimle birlikte olmalarını söylüyoruz. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadelede Rusya gibi büyük bir devleti yanımızda görmekten memnunuz. İnşallah önümüzdeki günler tüm başkentler ve halklar için küresel teröre karşı mücadelenin daha işbirliği içinde yürütüleceği günler olacaktır "değerlendirmelerinde bulundu.
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