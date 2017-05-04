04.05.2017 17:36:20

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Beni İBDA-C'den dinlemişler'

Kırşehir'e Karabağ Gazisi İbat Hüseyinli sokağının açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, FETÖ'nün kendisini İBDA-C terör örgütü üzerinden dinlediğini söyledi.

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Kırşehir'e Karabağ Gazisi İbat Hüseyinli sokağının açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, FETÖ'nün kendisini İBDA-C terör örgütü üzerinden dinlediğini söyledi.Sokak açılışında konuşan Yalçın Topçu, son yıllardaki terörle mücadele çalışmalarına değindi. Terör örgütlerinin arkasında AB ülkeleri ve ABD'nin bulunduğunu belirten Yalçın Topçu, FETÖ terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılacağını ifade etti. FETÖ'cülerin kendisini de dinlediğini söyleyen Yalçın Topçu, "Anlarım Sabancı'yı dinlersin Koç'u dinlersin valimi dinleyin yılların valisi benim ise siyasi bir karşılığım yok. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu millet çok sevdi yüzde 1 oy verdiniz. Beni de çok sevdiniz güya binde 75 oy verdiniz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi dağdan inmemiş daha üçünü gün beni dinlemeye almışlar. Benim sayısal bir karşılığım yok. Zengin bir adam da değilim" diye konuştu.Kırşehir'de bir sokağa Karabağ Gazisi İbat Hüseyinli'nin adının verilmesini önemli bulduğuna değinen Yalçın Topçu, "Bu şekilde tarihin geleceğe taşınması çok önemli. Katliam ve soy kırımları yaşamamak için bunu yapmalıyız. Güçlü ve bir olursak bunların hiçbirisi olmaz. Bir ve beraber olduğumuz sürece ayaklarımızı yere vurduğumuzda dünyayı sallayalım" dedi.Yapılan konuşmaların ardından İbat Hüseyinli sokağının açılışı yapıldı.