01.03.2017 08:13:56

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: 'Millet elinde kalemi olan darbeci zihniyetten rahatsız'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Millet elinde kalemi olan darbeci zihniyetten rahatsız. Halkımızın yeni hükümet sistemine yeşil ışık yaktığını gördüler, paniklediler ve hemen yine eski refleksleriyle manşetler atmaya başladılar' dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Millet elinde kalemi olan darbeci zihniyetten rahatsız. Halkımızın yeni hükümet sistemine yeşil ışık yaktığını gördüler, paniklediler ve hemen yine eski refleksleriyle manşetler atmaya başladılar" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, AK Parti Mamak Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Gedikli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren Anaysa değişikliği kanununun maddelerini tek tek açıkladı ve CHP ile 'Hayır' cephesinin söylemleriyle ilgili soruları cevapladı. 'Karargah Rahatsız' manşetiyle yayınlanan haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gedikli, "Karargah rahatsız manşetini atanlarla Sayın Erbakan'a 'Beceremedin git' diyen aynı karanlık odak. Ne zaman millet, devlet, ordu, sivil, bacı, kardeş el ele verse; bunlar bu birlik beraberlikten huzursuz olurlar, nifak tohumları ekmek için aldıkları talimat gereği operasyonlara başlarlar" ifadelerini kullandı."Millet elinde kalemi olan darbeci zihniyetten rahatsız"Basın yoluyla darbe yapılmak istendiğini dile getiren Gedikli, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Millet elinde kalemi olan darbeci zihniyetten rahatsız. Asıl hedef referandumda çıkacak olan 'Evet' oylarının oranını, halkımızın yeni hükümet sistemine yeşil ışık yaktığını gördüler, paniklediler ve hemen yine eski refleksleriyle manşetler atmaya başladılar. Bu millet 15 Temmuz'u yaşamış, bu alçak oyunları yemez. Aynı alçaklığı; ekonomi basını, analist, yabancı kuruluş imzalı raporlarla yaptılar. 16 Temmuz sabahı ne dediysek oldu. O sırıtarak arayan yabancı basın mensubuna dedim ki; 'Hiç boşuna medet ummayın. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta kalacak, hatta daha da güçlenecek. Bir süre kurlar dalgalanır bir şeyler olur ama rayına oturur."Türkiye'yi ekonomik yönden yıpratmayı başaramayan bir takım çevrelerin sinsice manşetler attırdığına dikkat çeken Gedikli, "Boşuna kimse elini ovuşturmasın.' Kredi kuruluşları not düşüreceğiz algısı yapacak, düşürsünler. O da bir işe yaramayacak kendi itibarlarını yerle bir ederler. Açın bakın sayın kardeşlerim, hepsi 16 Temmuz sabahından bugüne açıklamalarımızda var. Bakın şimdi 'Dolar 5 lira olacak' diyenler dolar 3.60 olunca sinsi sinsi başka manşetler atmaya başladı. Hepsini görüyoruz, borsada yapmaya kalktıklarını da alevi kardeşlerimizi Kürt kardeşlerimizi kışkırtmak için yabancı kuruluşlarla kapı kapı gezdiklerini de gizli gizli yaptıkları toplantıları da biliyoruz. Akıl hocası olarak Şili'den getirdikleri adam ne dedi, 'Yahu beni niye çağırdınız, sizin basınızdaki adamı halk seçiyor. Gidin derdinizi halka anlatın' dedi. Bunlar böyle akılsız işte" açıklamalarında bulundu."Şehit analarının bunları kapıdan kovarkenki görüntüleri hatırlayın"Gedikli, yapılan tüm hesapların üzerinde Allah'ın da hesabının olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Hepsinin herkesin hesabının üstünde Allah'ın hesabı var, bu ülkeyi kimse bölemez. Yerin altındaki şehitlerin ruhu da başta sahsım olmak üzere Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna asla izin vermez rahat olun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeyi bölecekmiş. Gidin sorun, bölücü FETÖ, PKK ile kanka olan iş tutan kimmiş, onların sözcüsü gibi konuşan kimmiş? PKK propagandası yapan gazeteciler, terör sucu işlediği için gözaltına alınanlara bas bas bağırırken Yasin Börü davasında niye bir tanesi ağzını açmamış. PKK'nın katlettiği şehitlerin anaları bunları kapıdan kovarkenki görüntüleri hatırlayın" değerlendirmelerini yaptı."2050'de ilk 10 ekonomiden biri olacağız"Türkiye'nin gücünün çok daha artacağını kaydeden Gedikli, "Bu ülkeyi daha güçlü yapacağız. Ne ekonomik dümenlerle, ne kura operasyonlarla, ne üreticiyi ithalatçıya parçalatma planlarına izin vermeyeceğiz. Uzay ajansımızı kuracağız, 2050'de ilk 10 ekonomiden biri olacağımızı raporlara yazanlar, buna engel olmak için her daim uğraşacak. Milli, yerli siyasetçi, bürokrat, asker, polis, öğretmen, çaycı, çöpçü bunlar bizi ilk 10 arasına sokacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı için bu sistemi istemediğine şahidim yani sevgili Mamaklılar girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. Haydi birliğe dirliğe daha güçlü Türkiye'ye evet" diye konuştu. (CNR-GD)