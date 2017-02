07.02.2017 21:28:03

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak" dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, AK Parti Ankara İl Gençlik Teşkilatına Cumhurbaşkanlığı sistemini ve ekonomiye katkılarını anlattı. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de bir korku algısı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Gedikli, "Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilen askerler hakkında 'Türk ordusu güç kaybediyor' algısı yaratılmaya çalışılmıştı. Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı. Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8. sıraya yerleşti" şeklinde konuştu.Gedikli, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden zaferle çıkan Türkiye'yi ekonomik olarak yenik düşürmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bakınız 15 Temmuz'dan bugüne kadar her bir hamlelerini önceden gördük bunların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Ancak 1 Ocak'tan itibaren 27 Ocak'a kadar çok başka bir safhaya geçtiler adeta kamikazelik yaptılar piyasalara dolar kurunda olanları gözlemlediniz. Fitch'e, S&P'ye yaptırılan açıklamaları da biliyorsunuz. 'Anayasa referandumu yapacaksınız bu bizim için risk, notu indiriyoruz' dendi. Ben bu açıklamalardan çok önce kendilerini uyardım 'Bunu sakın yapmayın, itibar kaybetmeye devam edersiniz. 2008 krizinde yapamadığınız analizler yüzünden hala kan kaybediyorsunuz saçmalamayın' dedim. Türkiye piyasaları yabancı yatırımcı bunların siyasi açıklamalarını umursamadı adeta bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Bunları niye anlatıyorum genç arkadaşlarım, bakın ekonomi ve savunma sağlam olmazsa bu saldırılara karşılık veremeyiz. Piyasalar tokadı attı bunlara şimdi sıra HDPKK-FETÖ-DAEŞ'e hak ettiği cevabı vermeye geldi. Sahada teröristlerle güvenlik güçlerimizin verdiği mücadele başarıyla sürüyor kafalarını kaldırtmıyoruz. Bitene kadar devam edeceğiz. Bundan da rahatsız olanlar var. 'Terörle mücadele etmeyin yasaları değiştirin' diyen Almanya ve AB bürokratlarına gereken cevabı hükümetimiz her gün sözlü ve fiili olarak veriyor" dedi.CHP tabanının referandumda "Evet" diyerek, Türkiye üzerine oynanan oyunu bozacağını ifade eden Gedikli, şöyle devam etti:"HDP, başkanlık referandumu için sloganını açıkladı. HDP'nin sloganı 'Demokratik Cumhuriyet ortak vatan için hayır' oldu. Niye böyle uzun ve kurgulanmış bir cümle, söyleyeyim Kemalist 'Hayır' tabanını, CHP tabanını ürkütmemek ve 7 Haziran seçimlerindeki gibi kol kola yürüyebilmek için. Ben size bir şey söyleyeyim bu sefer CHP tabanı üst aklın kontrolünde hareket eden FETÖ sustalısı Kemal ve avanesinin sözüne inanmayacak onlar da 'Güçlü Türkiye' diyecek ve referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor, çünkü CHP sırtından bu kamburu atacak."