22.02.2017 18:44:15

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir' dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir" dedi."Sabrımız tükendi" diyen Rum Lider Anastasiadis'e, "Asıl sabrı tükenen Kıbrıs Türk tarafıdır" diye yanıt veren Akıncı, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:Sayın Anastasiadis geçen yıl Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde yapılan bir yemeğe katıldığım ve yemekten sonra BM Genel Sekreteri ile görüşme yaptığım için protesto edip müzakerelere katılmadığını unutmuşa benzemektedir. Günlerce bu anlamsız tavrını sürdürdüğünü ve bizim son derece sabırlı davranışımız ve çözüm hedefimiz sayesinde müzakere masasının yeniden kurulabildiğini hatırlamak istememektedir."Rum liderliğinin, kendisinin bir yemeğe katılışı ile, "Enosis" kavramının okul çağındaki Rum gençlerinin zihinlerine sokulmak istenmesi arasındaki büyük farkı ve Kıbrıs Türk toplumunun bir bütün olarak ortaya koyduğu tepkiyi anlamak istemediğini belirten Akıncı, bugün hala daha aynı anlayışsızlığı sergilediğini, dolayısı ile geleceğe dair umutların daha da kırılmasına neden olduğunu kaydetti. Müzakere masasında son 21 ayda sağlanan ilerlemelerin temel nedeninin, federal çözüm doğrultusunda ortaya koydukları büyük çaba ve gösterdikleri yapıcı tutum olduğunu vurgulayan Akıncı, tüm ilgili tarafların bunu çok açık bir biçimde gördüğünü belirtti."Eğer bugün müzakerelerde 5'li konferans toplanma aşamasına ulaşılmışsa, bunda Kıbrıs Türk tarafının aldığı inisiyatiflerin büyük rolü vardır" diyen Akıncı, "Rum tarafında aynı yaklaşımı ne yazık ki görememekteyiz. Büyük bir sabırla yürüttüğümüz müzakerelerde aylardır kararlara etkin katılım kavramının içini doldurmaya bile yanaşmamaktadırlar" ifadelerini kullandı.Akıncı, şöyle devam etti:"Eşit sayının olmadığı bazı federal kurullarda, bir Kıbrıslı Türkün olumlu oyunun gerekli olması ilkesini kabul etmemekte, Rumların çoğunluk oyunun yeterli olmasında ısrar etmektedirler. Federal ortaklık anlayışı ile taban tabana zıt olan bu tavrın yanında, dönüşümlü başkanlık konusunda da Rum toplumuna doğru mesaj verememekte, onları hazırlayamamaktadırlar."Bu tür olumsuz yaklaşımlar karşısında asıl sabrı tükenen tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirten Akıncı, 16 Şubat günü yaşananların bardağı taşırdığını kaydetti."Haksızlık, gerçekle yüzleşmekten kaçmak"Rum liderinin, yanlışını düzeltmek yerine, propaganda makinesini harekete geçirerek, Türk tarafını çözüm istemeyen taraf olarak takdim etme gayretine düştüğünü belirten Akıncı, bunun boşuna bir çaba olduğunu ifade etti. Rum tarafında harekete geçen koronun, bir ağızdan Türkiye'deki referandumu gerekçe olarak gösterdiğini kaydeden Akıncı, "Bu hem büyük bir haksızlıktır, hem de gerçekle yüzleşmekten kaçmaktır. Seçim ve referandum dönemlerinin hassas dönemler olduğu bir gerçek olmakla birlikte, Türkiye'nin böyle bir talebi olmamıştır" ifadelerini kullandı.Akıncı, Cenevre'de de konferansın ertelenmesi talebinin Türkiye'den değil, Yunanistan'dan geldiğini de anımsattı. Akıncı, "Enosis plebisitinin okullarda kutlanacak olaylar listesine dahil edilmesinin altında yatan nedenleri unutturup, asıl Rum tarafında seçim havasına şimdiden girildiğini gözlerden saklamaya çalışmakla bir şey elde edilemeyeceğini bilmeleri gerekir" diye konuştu.