SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt
22.02.2017 18:44:15

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir" dedi.

"Sabrımız tükendi" diyen Rum Lider Anastasiadis'e, "Asıl sabrı tükenen Kıbrıs Türk tarafıdır" diye yanıt veren Akıncı, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

Sayın Anastasiadis geçen yıl Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde yapılan bir yemeğe katıldığım ve yemekten sonra BM Genel Sekreteri ile görüşme yaptığım için protesto edip müzakerelere katılmadığını unutmuşa benzemektedir. Günlerce bu anlamsız tavrını sürdürdüğünü ve bizim son derece sabırlı davranışımız ve çözüm hedefimiz sayesinde müzakere masasının yeniden kurulabildiğini hatırlamak istememektedir."

Rum liderliğinin, kendisinin bir yemeğe katılışı ile, "Enosis" kavramının okul çağındaki Rum gençlerinin zihinlerine sokulmak istenmesi arasındaki büyük farkı ve Kıbrıs Türk toplumunun bir bütün olarak ortaya koyduğu tepkiyi anlamak istemediğini belirten Akıncı, bugün hala daha aynı anlayışsızlığı sergilediğini, dolayısı ile geleceğe dair umutların daha da kırılmasına neden olduğunu kaydetti. Müzakere masasında son 21 ayda sağlanan ilerlemelerin temel nedeninin, federal çözüm doğrultusunda ortaya koydukları büyük çaba ve gösterdikleri yapıcı tutum olduğunu vurgulayan Akıncı, tüm ilgili tarafların bunu çok açık bir biçimde gördüğünü belirtti.

"Eğer bugün müzakerelerde 5'li konferans toplanma aşamasına ulaşılmışsa, bunda Kıbrıs Türk tarafının aldığı inisiyatiflerin büyük rolü vardır" diyen Akıncı, "Rum tarafında aynı yaklaşımı ne yazık ki görememekteyiz. Büyük bir sabırla yürüttüğümüz müzakerelerde aylardır kararlara etkin katılım kavramının içini doldurmaya bile yanaşmamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Akıncı, şöyle devam etti:

"Eşit sayının olmadığı bazı federal kurullarda, bir Kıbrıslı Türkün olumlu oyunun gerekli olması ilkesini kabul etmemekte, Rumların çoğunluk oyunun yeterli olmasında ısrar etmektedirler. Federal ortaklık anlayışı ile taban tabana zıt olan bu tavrın yanında, dönüşümlü başkanlık konusunda da Rum toplumuna doğru mesaj verememekte, onları hazırlayamamaktadırlar."

Bu tür olumsuz yaklaşımlar karşısında asıl sabrı tükenen tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirten Akıncı, 16 Şubat günü yaşananların bardağı taşırdığını kaydetti.

"Haksızlık, gerçekle yüzleşmekten kaçmak"

Rum liderinin, yanlışını düzeltmek yerine, propaganda makinesini harekete geçirerek, Türk tarafını çözüm istemeyen taraf olarak takdim etme gayretine düştüğünü belirten Akıncı, bunun boşuna bir çaba olduğunu ifade etti. Rum tarafında harekete geçen koronun, bir ağızdan Türkiye'deki referandumu gerekçe olarak gösterdiğini kaydeden Akıncı, "Bu hem büyük bir haksızlıktır, hem de gerçekle yüzleşmekten kaçmaktır. Seçim ve referandum dönemlerinin hassas dönemler olduğu bir gerçek olmakla birlikte, Türkiye'nin böyle bir talebi olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Akıncı, Cenevre'de de konferansın ertelenmesi talebinin Türkiye'den değil, Yunanistan'dan geldiğini de anımsattı. Akıncı, "Enosis plebisitinin okullarda kutlanacak olaylar listesine dahil edilmesinin altında yatan nedenleri unutturup, asıl Rum tarafında seçim havasına şimdiden girildiğini gözlerden saklamaya çalışmakla bir şey elde edilemeyeceğini bilmeleri gerekir" diye konuştu.
    YORUM YAZ
Yüksekdağ’dan vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Afganistan, ülkedeki 'erkek çocuk istismarı'na karşı harekete geçiyor
Beştepe'den İran'a yanıt geldi!
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
Başbakan: İki başlılık olmaz, irade tek olmalı
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Erdoğan'a suikast timindeki Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim
Dünyanın 'Trumputin' kaygısı
'Bahçeli'nin hatrına idam gelir mi?'
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,49'luk düşüşle tamamladı.
22.02.2017 19:00:05
Ankara'da yeni üniversite kuruluyor
Ankara'da yeni üniversite kuruluyor
Ankara'da 'Ostim Teknik Üniversitesi' adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor.
22.02.2017 18:55:06
Fatih’te sahte içki ele geçirildi
Fatih’te sahte içki ele geçirildi
İstanbul Fatih'te sahte içki üretilen bir iş hanına yapılan operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.
22.02.2017 17:30:26
WhatsApp'dan Snapchat özelliği
WhatsApp'dan Snapchat özelliği
Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz.
22.02.2017 17:27:21
Tunus'ta 'seçmeli Türkçe derslerine devam' kararı
Tunus'ta 'seçmeli Türkçe derslerine devam' kararı
Tunus Eğitim Bakanlığı geçen yıl kademeli olarak kaldırılmasına karar verdiği liselerde seçmeli Türkçe dersini yeniden öğretim programına aldı.
22.02.2017 17:18:31
Afrika Birliği Güney Sudan için harekete geçiyor
Afrika Birliği Güney Sudan için harekete geçiyor
Birliğin Güney Sudan Yüksek Temsilcisi Konare, artan çatışmalarla insani krizin sona ermesi için Güney Sudan makamları ve bölge hükümetleriyle görüşecek.
22.02.2017 17:10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen her darbe güçlendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öldürmeyen her darbe güçlendirir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müteahhitler Birliği ödül töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemize, milletimize, iş adamlarımıza, müteahhitlerimize inanıyoruz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir'' dedi.
22.02.2017 17:05:37
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları