06.02.2017 23:15:38

Cumhurbaşkanı adayı halktan özür diledi

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Francois Fillon halktan özür diledi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Francois Fillon, milletvekili olduğu dönemde eşini ve çocuklarını yanında çalışır gösterip maaşa bağladığı iddiaları hakkında Fransız halkından özür diledi.

Eşinin hiç çalışmadan maaş aldığı suçlamasının temelsiz ve haksız olduğunu savunan Fillon, eşi Penelope'un milletvekili sıfatıyla yaptığı çalışmalara danışmanı olarak aktif bir şekilde katkı verdiğini ve aldığı maaşı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

'BU BİR HATAYDI, ÖZÜR DİLİYORUM'

Parlamenterlerin yakınlarının danışman sıfatıyla çalışmasının kamuoyunda artık iyi karşılanmadığını anladığını ifade eden Fillon, şöyle devam etti: "Fransa'da parlamenterlerin yakın akrabalarını danışman olarak çalıştırması yıllardır sürüyor ancak bunun artık iyi karşılanmadığı görülüyor. Ben, eşim ve çocuklarımla çalışmaya öncelik vermiştim ancak bunun bir güvensizlik yarattığı görülüyor. Bu bir hataydı ve bu yüzden özür diliyorum. Üç yıl önce ailemle çalışmaya son verdim."

'ADAYLIKTAN ÇEKİLMİYORUM'

Hakkındaki suçlamaların 'siyasi suikast ve linç girişimine' dönüştüğünü ileri süren Fillon, "Ailem ve ben yasa dışı hiçbir şey yapmadık. Adaylıktan çekilmem söz konusu değil. Ben ön seçimle, seçmenin oyuyla aday oldum. Adaylığım devam ediyor ve yarından itibaren seçim kampanyasını başlatıyorum" dedi.

Hakkındaki suçlamaların ardından anketlerde popülaritesinin düştüğünün hatırlatılması üzerine Fillon, merkez sağın aday adayları ile ilgili yarış öncesi anketlerde kendisine şans tanınmadığını hatırlattı ve ekledi: "Anketler benim görüşümü değiştirmeyecek. Ben seçimlerde adayım ve bu yarışı kazanmak için adaylığım sürecek."

Hakkında suçlamalarla ilgili savcılığa ifade verdiğini kaydeden Fillon, eşi ve çocuklarına ödenen maaşlar ve mal varlığı ile ilgili bir listeyi internette kamuoyu ile paylaşacağını da ifade etti.

'EŞİM 15 YIL BOYUNCA DANIŞMAN OLARAK ÇALIŞTI'

Medyanın ailesine ödenen maaş miktarını abarttığını iddia eden Fillon, 2005 ve 2007 yılları arasında senatör olarak görev yaptığı dönemde iki çocuğunun kişi başına 3'er bin euro maaş aldığını belirtti. Fillon, eşinin 15 yıl boyunca kendisinin milletvekilli danışmanı olarak ayda 3 bin 677 euro maaş aldığını da sözlerine ekledi.

FILLON HAKKINDAKİ İDDİALAR

Fransız Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon'un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan, 'danışman' sıfatıyla 900 bin euro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğunun senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine 'danışman' sıfatıyla 84 bin euro maaş aldığı suçlaması üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine geçen hafta mecliste arama yapan polis, senatodan da Fillon'un çocuklarının çalışmalarıyla ilgili belgeler talep etmişti.

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