14.02.2017 12:47:12

Çukurhisar Belde Evi ve Sanat Merkezi yeni ufuklar kazandırıyor

Tepebaşı Belediyesi belde evleri ve çocuk sanat merkezleri kent halkının sımsıcak buluşma noktaları olmaya devam diyor.

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Tepebaşı Belediyesi belde evleri ve çocuk sanat merkezleri kent halkının sımsıcak buluşma noktaları olmaya devam diyor.Tepebaşı Belediyesi'nin sayıları 30'a ulaşan belde evleri ve çocuk sanat merkezlerinde düzenlenen etkinlik ve atölye çalışmalarına katılan yurttaşlar dayanışma ve paylaşma içinde yeni deneyimler kazanıyor, meslek edindirme kursları ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Çocuklar ise eğitim çalışmaları ile yeni ufuklar kazanıyorlar. Çukurhisar Belde Evi ve Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi de bu merkezlerden sadece ikisi.Çukurhisar Belde Evi 2016 yılında 182 yetişkin, 394 çocuk toplam 576 kişiye hizmet verdi. Belde evinde düzenlenen gösterimler, geziler ve seminerleri kapsayan etkinliklere 430 kişi katıldı. Çocukların spor disiplinini sağlamak amacıyla modern dans ve halk dansları, tekvando, futbol; görsel gücü geliştirmek amacıyla sihirli deneyler, kukla yapımı; ritm duygusu için bağlama; teknolojiyle tanışması için bilgisayar; ikinci bir dil sahibi olmalarına destek için de İngilizce eğitimleri verildi. Kadınların sosyalleşmeleri ve bütçelerine katkı sağlamaları için çini, hediyelik eşya yapımı gibi kurslar düzenlendi.Çocuk dostu bir belediye olarak çocukların yaşamlarını renklendirerek onları geleceğe hazırlayacak merkezler kurmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 2016 yılında 752 çocuğa ulaştı. 3-17 yaş arası çocuklar için Oyun ve Beceri Grubu, İngilizce, Gitar, Masa Tenisi, 3 Top Bilardo, Tiyatro, Satranç, Resim, Sihirli Deneyler, Kukla Atölyesi düzenlenirken seminer, tiyatro oyunları ve gezilere de 693 kişi katıldı. Merkez, 1 Müzik Atölyesi, 1 Resim Atölyesi, ayrıca çok amaçlı salon ve bir etüt odasının bulunduğu bina olmak üzere 3 ayrı binadan oluşuyor.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çocuklara yönelik çalışmaları çok önemsediklerini kaydederek, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlayışla belediyecilik temel hizmetlerin yanında farklı katmanda farklı ihtiyaçlara yöneldi. Özellikle çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Onların iyi yetişmesi geleceğimizin güvencesi demektir. Bu noktada Tepebaşı Belediyesi olarak 40 bin çocuğa ev sahipliği yapan merkezler kazandırdık. Çocuklarımızın sağlıklı olması lazım, spor yapması lazım. Çocuklarımızı bu tesislerle koruyoruz. Bu çalışmalarla çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.