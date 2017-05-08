08.05.2017 17:27:15
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2017 günü Çukurca ilçesi Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı görevlilerince icra edilen sınır gözetleme faaliyeti esnasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan 3 terör örgütü mensubu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiHakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2017 günü Çukurca ilçesi Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı görevlilerince icra edilen sınır gözetleme faaliyeti esnasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan 3 terör örgütü mensubu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.